Signal kaputt, Züge fallen aus: Wieder erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr

Essen - In Essen müssen Pendler und Bahnreisende mit erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.

In Nordrhein-Westfalen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu diversen Störungen im Bahnverkehr. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Ein kaputtes Signal in Essen West sorgt derzeit für Verspätungen und Ausfälle von S-Bahnen und Regionalbahnen, wie die DB mitteilte.

Wie lange die Behinderungen andauern, könne derzeit nicht abgesehen werden, erklärte eine Bahn-Sprecherin.

Betroffen sind demnach vor allem die S-Bahn-Linien 1 und 3. Die Linie 1 zwischen Essen-Steele und Düsseldorf-Derendorf wird in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Teilweise entfallen Verbindungen.

Zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf fallen Verbindungen der Linie 3 aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei jeweils eingerichtet.

Züge der RB33 aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen-Steele. Die Bahn rät, auf andere Linien umzusteigen.