Signal kaputt, Züge fallen aus: Wieder erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr

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Umleitungen, Teilausfälle und Verspätungen. Rund um den Essener Hauptbahnhof sorgt ein kaputtes Signal für Chaos im Berufsverkehr.

Von Paul Schiffgens

Essen - In Essen müssen Pendler und Bahnreisende mit erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.

In Nordrhein-Westfalen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu diversen Störungen im Bahnverkehr. (Symbolbild)
In Nordrhein-Westfalen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu diversen Störungen im Bahnverkehr. (Symbolbild)  © Fabian Sommer/dpa

Ein kaputtes Signal in Essen West sorgt derzeit für Verspätungen und Ausfälle von S-Bahnen und Regionalbahnen, wie die DB mitteilte.

Wie lange die Behinderungen andauern, könne derzeit nicht abgesehen werden, erklärte eine Bahn-Sprecherin.

Betroffen sind demnach vor allem die S-Bahn-Linien 1 und 3. Die Linie 1 zwischen Essen-Steele und Düsseldorf-Derendorf wird in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Teilweise entfallen Verbindungen.

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Zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf fallen Verbindungen der Linie 3 aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei jeweils eingerichtet.

Züge der RB33 aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen-Steele. Die Bahn rät, auf andere Linien umzusteigen.

Der Fernverkehr sei laut der Sprecherin nicht betroffen. Eine zwischenzeitliche Störung durch Bauarbeiten zwischen Bochum und Essen sei wieder behoben.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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