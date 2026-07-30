Signal kaputt, Züge fallen aus: Wieder erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr
Von Paul Schiffgens
Essen - In Essen müssen Pendler und Bahnreisende mit erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.
Ein kaputtes Signal in Essen West sorgt derzeit für Verspätungen und Ausfälle von S-Bahnen und Regionalbahnen, wie die DB mitteilte.
Wie lange die Behinderungen andauern, könne derzeit nicht abgesehen werden, erklärte eine Bahn-Sprecherin.
Betroffen sind demnach vor allem die S-Bahn-Linien 1 und 3. Die Linie 1 zwischen Essen-Steele und Düsseldorf-Derendorf wird in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Teilweise entfallen Verbindungen.
Zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf fallen Verbindungen der Linie 3 aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei jeweils eingerichtet.
Züge der RB33 aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen-Steele. Die Bahn rät, auf andere Linien umzusteigen.
Der Fernverkehr sei laut der Sprecherin nicht betroffen. Eine zwischenzeitliche Störung durch Bauarbeiten zwischen Bochum und Essen sei wieder behoben.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa