Zwei Brände auf Bahnstrecke: Ausfälle und Verspätungen bei Metronom

Stelle/Bad Bevensen - Pendler brauchen Geduld: Seit Donnerstagnachmittag kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Uelzen.

Die Strecke soll voraussichtlich noch bis in den Abend gesperrt sein. © JOTO

Der Regionalverkehr der Metronom-Linien RE3 und 31 ist von einer doppelten Einschränkung betroffen, teilte der Metronom mit.

Sowohl ein Böschungsbrand in Bad Bevensen als auch ein weiterer Brand in Stelle schränken den Bahnverkehr ein. Ab Lüneburg fahren die Züge nur noch bis Bad Bevensen. Von Uelzen aus werden Busse bis nach Bad Bevensen eingesetzt.

Züge, die aus Hamburg kommen, fahren bis nach Lüneburg, halten jedoch nicht in Stelle. Von Stelle aus wurde ein Busverkehr nach Maschen eingerichtet.

Voraussichtlich wird diese Situation noch bis in den Abend anhalten, so der Metronom. "Haltet durch - wir tun es auch", hieß es auf der Website des Metronoms.