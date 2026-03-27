Bauarbeiten legen RE1 lahm – Züge fallen tagelang aus!
Berlin - Fahrgäste, aufgepasst: Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Linie RE1 zu umfangreichen Zugausfällen.
Betroffen sind die Verbindungen zwischen Berlin-Wannsee und Potsdam Hbf sowie zwischen Fürstenwalde (Spree) und Erkner, wie die Verkehrsinformationszentrale bei Bluesky mitteilte.
Die Zugausfälle gelten auf dem Abschnitt Wannsee bis Potsdam Hbf ab Freitag, 21 Uhr, bis zum 4. April 2026.
Auf der Strecke zwischen Fürstenwalde (Spree) und Erkner entfallen die Bahnen ab Freitag, 22.10 Uhr, bis zum 30. März 2026.
Grund dafür sind Instandsetzungsmaßnahmen auf den Streckenabschnitten.
Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde bereits eingerichtet. Schon Ende Februar kam es beim RE1 zu erheblichem Pendlerfrust, als die Züge auf der Strecke zwischen Fürstenwalde (Spree) und Erkner für rund zehn Tage ausfielen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa