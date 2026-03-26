Schon wieder Vandalismus an Signal-Anlagen: Bahnverkehr im Landkreis Leipzig lahmgelegt

Beucha - Im Landkreis Leipzig mussten am frühen Donnerstagmorgen mehrere Gleise und Bahnhöfe gesperrt werden.

Die Bahngleise zwischen Naunhof und Beucha mussten am Mittwoch gesperrt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO betrifft die Sperrung nicht nur die Bahnhöfe Naunhof und Beucha, sondern auch die Bahngleise dazwischen.

Der Grund: Die Bundespolizei musste aufgrund eines "massiven Vandalismusschadens an mehreren signaltechnischen Einrichtungen" anrücken.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch, weshalb aktuell nicht absehbar sei, wann der Zugbetrieb in dem Abschnitt wieder aufgenommen werden kann.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die betroffene Verbindung RB110 bis zum Abschluss der Tatortarbeit und der Reparaturen durch einen Bus ersetzt.