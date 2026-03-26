Schon wieder Vandalismus an Signal-Anlagen: Bahnverkehr im Landkreis Leipzig lahmgelegt
Beucha - Im Landkreis Leipzig mussten am frühen Donnerstagmorgen mehrere Gleise und Bahnhöfe gesperrt werden.
Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO betrifft die Sperrung nicht nur die Bahnhöfe Naunhof und Beucha, sondern auch die Bahngleise dazwischen.
Der Grund: Die Bundespolizei musste aufgrund eines "massiven Vandalismusschadens an mehreren signaltechnischen Einrichtungen" anrücken.
Die Ermittlungen laufen derzeit noch, weshalb aktuell nicht absehbar sei, wann der Zugbetrieb in dem Abschnitt wieder aufgenommen werden kann.
Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die betroffene Verbindung RB110 bis zum Abschluss der Tatortarbeit und der Reparaturen durch einen Bus ersetzt.
Bereits im Februar war der Bahnverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz durch die Beschädigung und den Diebstahl von Signalkabeln lahmgelegt worden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa