Baustelle Hamburg-Berlin im Zeitplan: Schwierigster Teil steht noch bevor

Hamburg/Berlin - Die Deutsche Bahn sieht sich bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin auf einem guten Weg.

Seit Anfang August ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. © Jens Kalaene/dpa

Die Arbeiten am Oberbau seien nach rund der Hälfte der geplanten Bauzeit inzwischen abgeschlossen, teilte der Konzern mit.

Seit Anfang August seien rund 165 Kilometer Gleise, 241 Weichen, Schallschutzwände, Signale, Oberleitungen und Bahnsteige erneuert worden.

Der Ersatzverkehr mit Bussen auf betroffenen Regionalverkehrs-Verbindungen sei laufend verbessert worden und funktioniere inzwischen weitgehend stabil.

Auch das Konzept für den Fernverkehr laufe gut. Die Fernzüge werden derzeit über Stendal und Uelzen umgeleitet und brauchen rund 45 Minuten länger.

Noch bis Ende April bleibt die Hauptstrecke gesperrt.

Die Bauarbeiten gingen nun in die nächste Phase, teilte der Chef der zuständigen Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mit.