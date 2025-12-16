Strecken-Störung zum Abschied: Diese Intercity-Züge verschwinden aus Sachsen

Dresden/Chemnitz - Rund fünf Jahre lang waren sie in Sachsen unterwegs, nun ist Schluss damit: Am Dienstag scheidet das letzte Stadler-KISS-Fahrzeug der Baureihe 4110 aus dem Fahrgastbetrieb der Deutschen Bahn (DB) aus. Wegen einer Störung startete der leise Abschied jedoch holprig.

Stadler-KISS-Triebzug "Mecklenburgische Ostseeküste" startete am Dienstagmittag auf seine vorletzte Fahrt für DB Fernverkehr. © TAG24

So musste der Triebzug "Mecklenburgische Ostseeküste" auf seinem Weg als Intercity 2183 von Rostock (Abfahrt: 6.20 Uhr) nach Dresden (geplante Ankunft: 10.27 Uhr) kurz hinter Elsterwerda zum Halten kommen.

Der Grund: Eine Weiche im Bereich Großenhain war am Vormittag defekt, musste mittels Hilfsverschluss gesichert werden, teilte der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mit. Eine Streckensperrung sei die Folge gewesen.

Fast anderthalb Stunden ging nichts mehr. Der Zug erreichte daher erst kurz vor 12 Uhr die sächsische Landeshauptstadt. Anschließend erfolgte nach einer halbstündigen Wendezeit ebenfalls verspätet die Rückfahrt in Richtung Ostsee.

Die letzte Tour wird am Nachmittag um 16.20 Uhr in Rostock starten und bis nach Chemnitz (planmäßige Ankunft: 21.31 Uhr) führen. Dann ist der Einsatz offiziell beendet.