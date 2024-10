Beliebte Ziele vom Fahrplan gestrichen! Deutsche Bahn plant jahrelange Baustelle

Es fährt kein Zug nach irgendwo: Die Deutsche Bahn hängt die Region Oberstdorf vom Fernverkehr ab. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Urlauber mit Ziel in der Region Oberstdorf müssen sich die kommenden Jahre bei der Anreise mit der Bahn auf deutliche Einschränkungen gefasst machen. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte an, dass eine Stellwerksanierung Bahnfahrten von und nach Oberstdorf behindern werde, Fernverkehrsverbindungen werden vorläufig ganz gestrichen.



Dies hat nicht nur Auswirkungen für die Tourismusangebote in Oberstdorf selbst. Auch andere Orte in der Umgebung sind betroffen, so ist beispielsweise das benachbarte Kleinwalsertal in Österreich ebenfalls auf den Bahnhof Oberstdorf angewiesen.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (60, CSU) verlangte von der Bahn eine schnellere Reparatur oder die Einrichtung eines Notstellwerks. Wirtschaftsvertreter sehen ein "Desaster", und Kommunalpolitiker beraten nach Angaben der Marktgemeinde Oberstdorf derzeit darüber, wie auf die Situation reagiert werden soll.

Die DB spricht von einem "massiven Kabelschaden" im Stellwerk, der eine Kompletterneuerung der Anlage erfordere. Derzeit stehe im Bahnhof Oberstdorf daher nur noch ein Gleis zur Verfügung. "Deswegen können nicht mehr alle Züge in den Bahnhof Oberstdorf ein- und ausfahren."