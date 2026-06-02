Schock in Regio bei Dresden: Brutaler Teenager (16) prügelt auf Lokführer ein

Laußnitz - Schockierende Szenen am Samstagabend in einer Regionalbahn nahe Dresden ! Ein Teenager (16) ist kurz vor der Station Laußnitz (Landkreis Bautzen ) brutal außer Kontrolle geraten.

Ein Jugendlicher (16) hat am Samstagabend zwischen den Haltepunkten Ottendorf-Okrilla Nord und Laußnitz den Lokführer (36) einer Regionalbahn körperlich attackiert. (Symbolfoto) © Max Patzig

Wie die Bundespolizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte der Jugendliche mit einem Begleiter am Haltepunkt Ottendorf-Okrilla Nord verbotswidrig die Gleise überschritten. Das habe eine Zugbegleiterin (50) der dort stehenden RB33 gesehen und als Beweis fotografiert.

Daraufhin sei das Duo in die Bahn gestiegen und habe kurz vor 21 Uhr während der Fahrt die DB-Mitarbeiterin bedrängt. "Der 36-jährige Lokführer bemerkte den Vorfall, stoppte den Zug und eilte seiner Kollegin zu Hilfe", erklärte Sprecher Martin Ebermann (40).

Plötzlich sei die Situation völlig eskaliert. "Der 16-Jährige griff den Lokführer sofort massiv an, schlug ihm ins Gesicht, drückte ihn zu Boden und trat auf ihn ein", so Ebermann weiter. Ein Fahrgast (23) sei eingeschritten und habe zur Nothilfe Tierabwehrspray auf den Angreifer gesprüht, der anschließend mit seinem Kumpel geflüchtet sei.

"Der alkoholisierte Täter wurde um 22.25 Uhr von der Landespolizei in einem nahe liegenden Waldstück gestellt und an seine Mutter übergeben. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Der Begleiter - ebenfalls 16 Jahre alt - konnte gegen 23.30 Uhr durch Kräfte der DB-Sicherheit aufgegriffen und zum Jugendnotdienst gebracht werden", heißt es vom Sprecher. Bei beiden Personen handele es sich um Ukrainer.