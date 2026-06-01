Nach Unwetter in NRW: Weiterhin Einschränkungen im Bahnverkehr

Soest - Nach den heftigen Unwettern in Teilen Nordrhein-Westfalens gehen die Aufräumarbeiten weiter.

Nach den heftigen Unwettern gibt es in Teilen von Nordrhein-Westfalen weiterhin Probleme im Bahnverkehr. (Symbolfoto) © -/TV7News/dpa

Bei der Bahn gibt es auf zwei Strecken in Westfalen weiterhin Probleme, weil Gleise und Oberleitungen durch das Unwetter beschädigt wurden.

Vor allem zwischen Unna und Soest gestaltet sich die Reparatur komplizierter als zunächst gedacht. Es lasse sich noch nicht abschätzen, wann dort wieder Züge fahren können, teilte die Bahn mit.

Eigentlich war geplant, dass die Strecke am Montagmorgen wieder freigegeben wird. Durch die Folgen des Unwetters enden die Züge der Linie RB 59 aus Dortmund schon in Unna. Von dort müssen Reisende auf Ersatzbusse nach Soest umsteigen.

Der Kreis Soest war am Freitagabend und am Sonntagabend gleich zweimal von heftigen Gewitterfronten getroffen worden. 200 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr bis in den Sonntagabend im Einsatz.

Probleme gibt es weiterhin auch zwischen Hamm und Paderborn. Dort muss nach dem Unwetter die Oberleitung repariert werden.