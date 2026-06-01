Weniger Tarifdschungel: Neue Regeln für Fahrgäste zwischen Köln und Aachen

Köln/Aachen - Die Tarifgrenze im öffentlichen Nahverkehr zwischen Köln und Aachen ist gefallen.

Mit dem neuen Rheinlandtarif soll der Ticketkauf für Gelegenheitsfahrer im Nahverkehr einfacher und übersichtlicher werden. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Am Montag ist der gemeinsame Rheinlandtarif des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) gestartet.

Damit soll das Fahren mit Bus und Bahnen in großen Teilen des Rheinlandes für Gelegenheitsfahrer deutlich einfacher sein.

Dagegen bleibt die Tarifgrenze vom VRS zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) im Rheinland bestehen. Zum VRR-Gebiet gehört unter anderem die Landeshauptstadt.

Wer also von Düsseldorf nach Köln oder umgekehrt mit dem Nahverkehr fahren will, kann den landesweiten Luftlinientarif "eezy.nrw" nutzen. Ansonsten bestehen die bisherigen Übergangstarife weiter.