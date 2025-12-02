Darum halten einige Züge nicht am Bahnhof Dresden-Neustadt

Dresden - Aufgrund einer Weichenstörung sind einige Züge am Bahnhof Dresden-Neustadt zur Durchfahrt gezwungen. Reisende müssen sich auf Umleitungen und gegebenenfalls längere Fahrzeiten einstellen.

Aufgrund einer Weichenstörung müssen sich einige Zugreisende darauf einstellen, nicht am Bahnhof Dresden-Neustadt aussteigen zu können. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Deutsche Bahn gegenüber TAG24 bestätigte, besteht diese Störung seit Montagvormittag.

Eine Weichenstörung im Bereich des Bahnhofs Neustadt führt dazu, dass alle Züge auf den Strecken Berlin - Dresden Hauptbahnhof und Leipzig - Dresden Hauptbahnhof umgeleitet werden müssen. Dabei können Passagiere nicht planmäßig im Bahnhof Dresden Neustadt aussteigen.

Züge, die in die Gegenrichtung fahren, sind von der Störung nicht betroffen.

"Unsere Kollegen arbeiten an der Entstörung, allerdings wird diese mehrere Tage in Anspruch nehmen", informiert die Deutsche Bahn am Dienstag weiter.

