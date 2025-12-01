Zug kollidiert mit Wildschwein: Einschränkungen auf Bahnstrecke

Oberlemnitz - Am frühen Montagmorgen kam es auf der Bahnstrecke zwischen Bad Lobenstein und Saalfeld zu Behinderungen im Zugverkehr.

Am Montag kollidierte zwischen Bad Lobenstein und Saalfeld ein Zug mit einem Wildschwein. (Symbolbild) © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, 123RF/photocech

Ursache war ein Unfall, der gegen 5.30 Uhr der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet wurde.

Nach ersten Angaben sollte es bei den Ortslagen Oberlemnitz und Unterlemnitz zu einer Kollision zwischen einem Zug und Tieren gekommen sein – mutmaßlich Wildschweinen.

Bei einer Untersuchung der Strecke entdeckte eine Streife der Bundespolizei ein schwer verletztes Wildschwein, das mittig im Gleisbett lag.

Das leidende Tier wurde schließlich durch zwei Schüsse aus einer Dienstwaffe erlöst.