Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen: Pendler brauchen im Advent Geduld

Stuttgart - Pendler müssen sich im Advent rund um Stuttgart für drei Wochen lang erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Vom 1. bis 21. Dezember sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen.

Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen - die Adventszeit wird für alle Pendler zur Geduldsprobe. (Archivfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim an der Digitalisierung des Bahnknotens gearbeitet. Das hat Auswirkungen für den Fernverkehr in Richtung München.

Es könnten nicht alle ICE- und EC-Linien in diese Richtung verkehren. Stattdessen gebe es ein stündliches Direktangebot zwischen den beiden Landeshauptstädten, so die Bahn.

Diese Züge brauchen rund zehn Minuten länger. Außerdem werden einige ICE nach München an Stuttgart vorbeigeleitet und halten stattdessen in Esslingen. Die Gegenrichtung ist laut Bahn nicht betroffen.

Gesperrt wird laut Bahn auch die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach, auf der neben der S-Bahn auch Regional- und Fernzüge in Richtung Nürnberg unterwegs sind. Fahrgäste der S-Bahn müssen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen auf Ersatzbusse umsteigen.