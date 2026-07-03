Defekte Weiche sorgt im Herzen von NRW weiter für Bahn-Chaos

Wuppertal - Im Bahnverkehr rund um Wuppertal stehen am Freitagmorgen erneut viele Züge still.

Bahn-Pendler rund um Wuppertal benötigen in diesen Wochen aufgrund andauernder Zugausfälle ein dickes Fell. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Der Abschnitt zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Hagen sei aktuell nicht befahrbar, teilte die Bahn mit. S-Bahnen und Regionalzüge fallen aus oder werden weiträumig umgeleitet. Einige Züge werden schon in Essen und Düsseldorf gestoppt und fahren nicht weiter bis nach Wuppertal.

Grund für die Streckensperrung sei diesmal eine Weiche, die repariert werden müssen. Es werde nun versucht, Ersatzbusse einzusetzen. Es sei unklar, wie lange auf dem Abschnitt keine Züge fahren könnten, teilte die Bahn mit.

Im Bahnverkehr rund um Wuppertal reiht sich seit gut zwei Wochen ein Ausfall an den nächsten. Zunächst hatte am 18. Juni ein defektes Stellwerk dafür gesorgt, dass keine Züge zwischen Düsseldorf und Wuppertal fahren konnten.

Nach gut einer Woche sollte das Stellwerk wieder laufen, doch schon kurz nach Inbetriebnahme fiel es erneut für mehrere Tage aus. Insgesamt konnten dadurch zwei Wochen lang keine Züge durch Wuppertal fahren.