Bahnverkehr kann wieder anlaufen: Stellwerk bei Wuppertal nach zwei Wochen repariert
Von Marc Herwig
Wuppertal/Düsseldorf - Nach einer zweiwöchigen Stellwerksstörung will die Bahn am Donnerstag wieder den normalen Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Wuppertal aufnehmen.
Abgesehen von kurzen Unterbrechungen konnten während der vergangenen 14 Tage keine S-Bahnen und Regionalzüge auf der Strecke fahren. Nun laufe das Stellwerk wieder störungsfrei und der normale Betrieb könne anlaufen, sagte ein Sprecher.
Trotzdem sind weiterhin viele Ersatzbusse rund um Wuppertal im Einsatz. Denn freigegeben werden nur die S-Bahn-Gleise zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Die teilweise parallel verlaufende Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen bleibt für eine Generalsanierung noch bis zum 10. Juli gesperrt.
Die teils maroden Stellwerke rund um Wuppertal waren zuletzt auch in der Bundespolitik thematisiert worden.
Doch für den Ausfall war laut Bahn ausgerechnet eines der modernsten Stellwerke der Region verantwortlich: Das elektronische Stellwerk im Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel war erst 2017 in Betrieb gegangen.
Der Ausfall hatte Techniker zunächst vor große Rätsel gestellt. Es dauerte eine Woche, bis überhaupt eine Fehlerquelle gefunden war. Techniker wechselten Komponenten in einem Computersystem aus - anschließend wurde das Stellwerk schrittweise wieder in Betrieb genommen.
Probleme mit Stellwerken führen immer wieder zu Verzögerungen in NRW
Doch schon wenig später war das System erneut außer Betrieb. Seitdem seien noch einmal Komponenten ausgetauscht worden, sagte der Bahnsprecher. Man gehe davon aus, dass das System jetzt wieder stabil laufe.
In einem Stellwerk sorgen die sogenannten Fahrdienstleiter dafür, dass Züge von A nach B kommen - etwa indem sie Weichen richtig stellen und die Signale auf Grün schalten, wenn ein Gleisabschnitt frei ist. Probleme mit Stellwerken führen immer wieder zu Verzögerungen im Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa