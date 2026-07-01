Rhein-Main-Gebiet: Bauarbeiten legen viele S-Bahnen und auch Regionalzüge im Sommer lahm

Mainz/Frankfurt/Main/Wiesbaden - Bahnreisende im Rhein-Main-Gebiet müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Im Eisenbahnknoten Mainz laufen die Arbeiten zur Modernisierung der Stellwerkstechnik auf Hochtouren.

Die Deutsche Bahn werkelt im Rhein-Main-Gebiet. © Hannes P. Albert/dpa

Das teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen dem 10. Juli und dem 25. September 2026 kommt es in Abschnitten zu Totalsperrungen und Umleitungen zwischen Mainz, Wiesbaden und auch Frankfurt.

Betroffen sind sowohl S-Bahn- als auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen, überwiegend in den Nachtstunden, teils mit Tagesauswirkungen.

Am stärksten betroffen ist die Strecke zwischen Kostheim und Mainz-Bischofsheim, die nachts von 21 bis 5 Uhr gesperrt ist. Hinzu kommen weitere Sperrphasen auf den Strecken zwischen Mainz-Römisches Theater, Groß-Gerau und Mainz-Bischofsheim. Auch der Bahnhof Kelsterbach ist Anfang September zeitweise nicht nutzbar.

Mitte und Ende September folgen Sperrungen auf den Abschnitten Mainz-Bischofsheim-Rüsselsheim sowie Kostheim-Frankfurt-Höchst, hieß es. Die Bauarbeiten wirken sich auf nahezu alle Verkehrsarten im Rhein-Main-Gebiet aus.