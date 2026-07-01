Rhein-Main-Gebiet: Bauarbeiten legen viele S-Bahnen und auch Regionalzüge im Sommer lahm
Von Lea Winkler
Mainz/Frankfurt/Main/Wiesbaden - Bahnreisende im Rhein-Main-Gebiet müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Im Eisenbahnknoten Mainz laufen die Arbeiten zur Modernisierung der Stellwerkstechnik auf Hochtouren.
Das teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen dem 10. Juli und dem 25. September 2026 kommt es in Abschnitten zu Totalsperrungen und Umleitungen zwischen Mainz, Wiesbaden und auch Frankfurt.
Betroffen sind sowohl S-Bahn- als auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen, überwiegend in den Nachtstunden, teils mit Tagesauswirkungen.
Am stärksten betroffen ist die Strecke zwischen Kostheim und Mainz-Bischofsheim, die nachts von 21 bis 5 Uhr gesperrt ist. Hinzu kommen weitere Sperrphasen auf den Strecken zwischen Mainz-Römisches Theater, Groß-Gerau und Mainz-Bischofsheim. Auch der Bahnhof Kelsterbach ist Anfang September zeitweise nicht nutzbar.
Mitte und Ende September folgen Sperrungen auf den Abschnitten Mainz-Bischofsheim-Rüsselsheim sowie Kostheim-Frankfurt-Höchst, hieß es. Die Bauarbeiten wirken sich auf nahezu alle Verkehrsarten im Rhein-Main-Gebiet aus.
Deutsche Bahn: Arbeiten bis Ende 2027
Im S-Bahn-Netz kommt es wegen der Sperrungen auf den Linien S8, S9 und S1 zu Teilausfällen und längeren Unterbrechungen. Zwischen Kelsterbach, Mainz und Wiesbaden wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zeitweise eingerichtet, der umfangreich ausfällt. Zusätzlich verkehrt ein halbstündlicher Pendlerverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden.
Im Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen, Zugausfällen sowie zu reduzierten Takten, insbesondere auf den Linien RE2, RE3, RB10 und RB75. Auch im Bereich Frankfurt-Griesheim sowie im Zulauf zum Hauptbahnhof Frankfurt gibt es weitere Einschränkungen durch Gleisarbeiten.
Die DB will den Zugverkehr rund um Mainz langfristig stabiler und flexibler aufbauen.
Dafür modernisiert das Unternehmen seit Dezember 2025 die Strecken. Der DB zufolge kommen die Bauarbeiten gut voran. Bis Ende 2027 sollen Teams insgesamt mehr als 250 Signale, Weichenantriebe und Achszähler neu errichten.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa