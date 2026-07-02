Stellwerk wieder ganz, dafür zwei Signale kaputt: Bahn-Probleme in NRW gehen weiter

Wuppertal/Düsseldorf - Beim Bahnverkehr rund um Wuppertal kommt es erneut zu großen Problemen.

Das defekte Signal bei Vohwinkel konnte die Deutsche Bahn schnell reparieren. © Roland Weihrauch/dpa

Zwar hat die Bahn ein defektes Stellwerk nach zwei Wochen reparieren können - doch dafür sorgen nun zwei Signale für Probleme.

Regionalzüge fallen am Morgen auf der Strecke von Düsseldorf über Wuppertal nach Hagen erneut aus. S-Bahnen können nur auf einem Teil der Strecke fahren - zwischen Wuppertal und Hagen müssen Reisende auf Ersatzbusse umsteigen.

"Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Beeinträchtigung", schrieb die Bahn auf ihrer Homepage.

Reisende rund um Wuppertal sind seit Wochen leidgeprüft. Seit dem 18. Juni konnten auf der Strecke mit kurzen Unterbrechungen keine Züge fahren. Grund dafür war ein defektes Stellwerk im Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel.

Der Ausfall hatte Techniker lange vor ein großes Rätsel gestellt. Schließlich wurden Komponenten in einem Computersystem ausgewechselt, und das Stellwerk wurde schrittweise wieder in Betrieb genommen.