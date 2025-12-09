Aufstand bei der Deutschen Bahn: Mitarbeiter wüten gegen Vorstand - "Keine Weihnachtsfeier mehr"

Berlin - Unpünktliche Züge, überlange Schichten, keine Weihnachtsfeier. Bei den Mitarbeitern der Deutschen Bahn ist die Stimmung im Keller.

Bei der Deutschen Bahn ist einem Bericht zufolge die Stimmung im Keller. © Martin Schutt/dpa

Am Mittwoch soll die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla (52), ihre Pläne zum Umbau des Konzerns präsentieren. Doch die Mitarbeiter revoltieren.

Fernverkehrs-Vorstand Michael Peterson (54) wollte nun in einem Interview in der DB-Mitarbeiter-APP "echt:klar" über anstehende Veränderungen informieren, um die Gemüter zu beruhigen. Doch das wurde offenbar zum Debakel, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Der Zeitung liegen interne Chats und Mitarbeiter-Kommentare vom besagten Interview vor.

Viele Mitarbeiter seien demnach völlig frustriert. "Keine Weihnachtsfeier mehr. Die Motivation ist bei den meisten Mitarbeitern eher schlecht. Wertschätzung gleich null", schreibt ein Bahnmitarbeiter.

Ein anderer ergänzt: "Wir müssen endlich aufhören, uns in die eigenen Taschen zu lügen". Ein dritter stellt fest: "Viele haben die Identifikation mit ihrer Bahn bereits verloren."