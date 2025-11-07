Deutsche Bahn plant Comeback von historischer Strecke

Berlin - In Berlin liegen noch viele Gleise aus alten Tagen - manche führen mittlerweile ins Nichts, andere könnten aber noch genutzt werden, und genau das prüft die Deutsche Bahn gerade.

Bevor die "Potsdamer Stammbahn" wieder in Betrieb genommen werden kann, ist eine gründliche Untersuchung des Untergrunds erforderlich. © Soeren Stache/dpa

Es geht um die sogenannte "Potsdamer Stammbahn" - ein Teilstück der historischen Strecke, die einst Berlin und Magdeburg miteinander verband.

Die Verbindung zwischen Berlin und Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam wurde bereits im Jahr 1838 in Betrieb genommen und war somit die erste preußische Eisenbahnstrecke.

So viel zur Historie. Die Bahn will mit der Wiederinbetriebnahme der Strecke eine Alternative für Pendler über den Südwesten der Spree-Metropole schaffen.

Zurzeit werden die beiden Landeshauptstädte über die Regionalbahn RE1 und die S-Bahnlinie 7 miteinander verbunden, die ebenfalls im Besitz der Deutschen Bahn ist. Alternativ gibt es eine Verbindung der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG).

Außerdem könnten über die Stammbahn auch die Wachstumsgebiete zwischen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf ans bestehende Netz angebunden werden, stellt die Bahn in Aussicht.