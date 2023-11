Deutsche Bahn verfehlt Pünktlichkeitsziel für 2023 deutlich!

Berlin - Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen im laufenden Jahr noch deutlich häufiger auf ihren verspäteten Fernverkehrszug warten als schon in den Vorjahren. Nicht zuletzt wegen vieler Baustellen erreichten die ICE- und IC-Züge des Konzerns im Oktober lediglich 58,6 Prozent ihrer Halte ohne große Verzögerung, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Auch am Personal mangelt es der Bahn. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Als "nicht mehr akzeptabel" bezeichnet Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn die aktuelle Situation. Gerade wenn die schlechte Leistung bei der Pünktlichkeit mit schlechter Kundeninformation gepaart werde, sei der Ärger bei den Fahrgästen verständlicherweise groß.

"Auch die App ist vollkommen überfordert", sagt Neuß, der auch für seine eigene Fahrt nach Berlin und wieder zurück ins Rheinland am Wochenende mit Problemen rechnet. "Und leider Gottes muss man sagen: Kurzfristig wird sich nichts verbessern."

Während die Bahn vor allem auf die vielen Baustellen als Gründe verweist, zählt Neuß auch weitere Aspekte auf: "Aus meiner Sicht liegt es auch am Mangel an Wagen, am Mangel an Personal. Dann kommt der Verschleiß an den Strecken dazu, die vielen Langsamfahrstrecken."

Es folge ein problematischer Kreislauf: "Viele Fahrgäste sind dann verärgert und lassen das leider auch am Zugpersonal aus. Dann erhöht sich wiederum der Krankenstand", sagt Neuß. Bei der DB fielen nicht nur viele Mitarbeiter wegen Infektionskrankheiten aus, sondern aufgrund der Belastung auch wegen Burnout.