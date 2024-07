Deutsche Bahn zieht positives EM-Fazit - Verkehrsminister Wissing grätscht dazwischen!

Verkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) hat die Deutsche Bahn scharf kritisiert. © Carsten Koall/dpa

"Was den Fans teilweise widerfahren ist, entspricht nicht dem Anspruch Deutschlands und nicht dem Anspruch, den ich an unsere Verkehrsinfrastruktur habe", so der Minister im Gespräch mit der "Welt am Sonntag".

Der machte zugleich zwei entscheidende Gründe aus, warum es aus dem Ausland jede Menge Hohn und Spot für den deutschen Regional- und Fernverkehr gab.

"Mit der Ankündigung, während der EM täglich 10.000 zusätzliche Sitzplätze im Zugverkehr zur Verfügung zu stellen, hat sich die DB übernommen. Auch wenn die Absicht dahinter sicher gut war, kann das Netz im derzeitigen Zustand diese zusätzlichen Kapazitäten nicht bewältigen."

Weiter stellte Wissing fest, dass das Netz aktuell nicht für Extremwetterlagen ausgelegt sei.