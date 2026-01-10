Diese Züge fallen aus: Bahnverkehr zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen gestört

Sangerhausen/Artern - Bis 18 Uhr kommt es zu Zugausfällen zwischen Sangerhausen und Artern. Auch der Fernverkehr ist betroffen.

Aufgrund eines unbesetzten Stellwerks kommt es zwischen Artern und Sangerhausen zu Zugausfällen. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wegen Störungen im Betriebsablauf fahren bis etwa 18 Uhr am Abend zwischen Sangerhausen und Artern (Thüringen) keine Züge, schreibt das Bahnunternehmen Abellio auf seiner Website.

Bei der Deutschen Bahn (DB) heißt es dazu online, dass ein Stellwerk unbesetzt sei. Ersatzverkehr könne nicht angeboten werden, da keine Busse zur Verfügung stünden.