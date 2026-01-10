Diese Züge fallen aus: Bahnverkehr zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen gestört
Von Marie-Hélèn Frech
Sangerhausen/Artern - Bis 18 Uhr kommt es zu Zugausfällen zwischen Sangerhausen und Artern. Auch der Fernverkehr ist betroffen.
Wegen Störungen im Betriebsablauf fahren bis etwa 18 Uhr am Abend zwischen Sangerhausen und Artern (Thüringen) keine Züge, schreibt das Bahnunternehmen Abellio auf seiner Website.
Bei der Deutschen Bahn (DB) heißt es dazu online, dass ein Stellwerk unbesetzt sei. Ersatzverkehr könne nicht angeboten werden, da keine Busse zur Verfügung stünden.
Auch im Fernverkehr zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt es laut DB witterungsbedingt zu Einschränkungen bei ICE-Verbindungen.
