Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr! Stellwerk in Halle wird ausgebaut

Halle (Saale) - Die Deutsche Bahn erweitert das elektronische Stellwerk in Halle und baut damit nach eigenen Angaben eine wichtige Drehscheibe für den schnellen Personenverkehr und den europäischen Güterverkehr aus.

In Halle wird das elektronische Stellwerk erweitert, weshalb es im August zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen wird. © Christian Charisius/dpa

"Damit wird der Bahnverkehr schneller und flexibler", sagte Thomas Lukowiak, Projektleiter für den Bahnknoten Halle am Dienstag. In den kommenden Monaten werde das Stellwerk erweitert, so dass von Halle aus auch weitere Weichen und Signale gesteuert werden könnten.

Für Bahnreisende bedeute dies jedoch zwischen dem 11. und 21. August Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr.

Nach Bahnangaben verlängert sich etwa die Fahrtzeit von ICs zwischen Köln und Dresden, sowie Norddeich und Leipzig um etwa 15 Minuten. Auch im S-Bahn-Verkehr komme es zu Beeinträchtigungen.

Auch auf anderen Strecken in Sachsen-Anhalt wird demnächst gebaut. Davon betroffen ist nach Bahnangaben die Strecke zwischen Magdeburg und Halle.