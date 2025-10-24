Entgleister Zug im Allgäu: Strecke teils wieder befahrbar

Nach dem Zugunfall bei Grünenbach rollt der Verkehr wieder – aber nur auf einem Gleis. Die Bundespolizei hat zudem eine neue Schätzung zum entstandenen Schaden.

Von Daniel Wieland

Grünenbach - Die wegen eines entgleisten Zugs gesperrte Bahnstrecke im Allgäu ist zum Teil wieder freigegeben worden.

Ein Zug ist auf der Strecke zwischen Oberstaufen und Lindau entgleist. Zum Glück ohne Verletzte.  © David Pichler/swd-medien/dpa

Eines der beiden Gleise zwischen Oberstaufen und Lindau sei nach der Bergung der Bahn bei Grünenbach im Landkreis Lindau am Mittag wieder befahrbar, teilte die Bundespolizei mit.

Das andere bleibe bis zur Reparatur gesperrt. Wie lange das dauert, war zunächst unklar.

Am Donnerstag war der Regionalexpress gegen einen umgestürzten Baum gefahren und entgleist.

Die 20 Insassen blieben unversehrt. Glück im Unglück, denn laut der Bundespolizei hätte der Zug auch leicht in die Böschung kippen können.

Den Schaden schätzen die Ermittler inzwischen auf 220.000 Euro. Das entgleiste Fahrzeug sei von einem Hilfszug mit Schienenkran geborgen worden. Es wird ermittelt.

Titelfoto: David Pichler/swd-medien/dpa

