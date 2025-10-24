Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Züge sollen Ende November wieder fahren

Gerwisch - Nachdem ein Feuer das Stellwerk in Gerwisch ( Sachsen-Anhalt ) zerstört hat, schafft die Bahn einen Lichtblick für Bahnreisende.

Durch verschiedene technische Möglichkeiten soll der Zugverkehr trotz des defekten Stellwerks wiederhergestellt werden. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Das Stellwerk nahe Magdeburg muss nach dem Brand im September komplett neu gebaut werden. Das kann bis zu einem Jahr dauern.

Doch schon am 28. November sollen wieder 80 Prozent der Züge fahren können, die vorher auf der Strecke verkehrten.

Martin Walden, Regionalchef der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, stellte den Plan in einer Pressekonferenz am Freitag vor.

Eine erste Maßnahme sei, mit technischen Mitteln wie Gleismagneten zu arbeiten. "So können drei Züge pro Stunde in jede Richtung fahren", erläutert Walden. Das wären 96 Zugfahrten am Tag. Vor dem Brand waren es 114.

Im ersten Quartal des nächsten Jahres wolle man dann benachbarte Stellwerke per Durchschaltung miteinander verbinden. "Dann können so viele Zugfahrten wie vor dem Ausfall stattfinden, vermutlich sogar mehr."

Trotz der so erhöhten Kapazitäten soll das Stellwerk in Gerwisch neu gebaut werden, damit darüber bei Baustellen, beispielsweise zwischen Berlin und Hannover, umgeleitet werden kann.