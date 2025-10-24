Güterzug kracht in Lastwagen: Massive Zugausfälle im Dreiländereck
Hann. Münden - Im Dreiländereck Hessen, Niedersachsen und Thüringen kommt es am Freitag zu massiven Zugausfällen. Grund dafür ist ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen.
Gegen 9 Uhr passierte der mit Lebensmitteln beladene Lkw einen Bahnübergang in Hedemünden. Er fuhr aber nicht rechtzeitig von den Gleisen und wurde von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst.
Dadurch wurde die Ladung zerrissen und verteilte sich neben dem Gleisbett. Sowohl der Lkw- als auch der Zug-Fahrer wurden leicht verletzt.
"Als der Lastwagenfahrer das rote Licht und die sich schließenden Schranken bemerkte, hat er sein Fahrzeug verlassen - und damit vermutlich Schlimmeres verhindert", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Ampel und Schranke hätten demnach einwandfrei funktioniert. Warum sich der Lkw-Fahrer überhaupt auf der benannten Straße befand, muss nun geklärt werden: Es handelte sich nämlich um eine nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegebene Einbahnstraße.
Schwerer Zugunfall: Fahrer kann sich in letzter Sekunde retten
Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten muss im Dreiländereck mit Bahn-Einschränkungen gerechnet werden. Konkret sind die RB83 zwischen Göttingen und Kassel sowie der RE2 und RE9 zwischen Thüringen und Kassel betroffen.
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Eichenberg mit Schienenersatzverkehrsbussen geregelt.
Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Hann. Münden und Eichenberg ist aber bis auf unbestimmte Zeit gesperrt.
Titelfoto: Stefan Rampfel/dpa