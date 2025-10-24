Güterzug kracht in Lastwagen: Massive Zugausfälle im Dreiländereck

Hann. Münden - Im Dreiländereck Hessen , Niedersachsen und Thüringen kommt es am Freitag zu massiven Zugausfällen. Grund dafür ist ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen.

In Südniedersachsen kam es zu einem schweren Zugunfall. © Stefan Rampfel/dpa

Gegen 9 Uhr passierte der mit Lebensmitteln beladene Lkw einen Bahnübergang in Hedemünden. Er fuhr aber nicht rechtzeitig von den Gleisen und wurde von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst.

Dadurch wurde die Ladung zerrissen und verteilte sich neben dem Gleisbett. Sowohl der Lkw- als auch der Zug-Fahrer wurden leicht verletzt.

"Als der Lastwagenfahrer das rote Licht und die sich schließenden Schranken bemerkte, hat er sein Fahrzeug verlassen - und damit vermutlich Schlimmeres verhindert", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Ampel und Schranke hätten demnach einwandfrei funktioniert. Warum sich der Lkw-Fahrer überhaupt auf der benannten Straße befand, muss nun geklärt werden: Es handelte sich nämlich um eine nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegebene Einbahnstraße.