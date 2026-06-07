Bald mehr Platz: "Neuer" Doppelstock-Zug für Saxonia-Express erreicht Dresden
Dresden/Leipzig - Ersehnte Entlastung im Anrollen! Am Mittwoch wurde der erste Twindexx-Vario-Doppelstocktriebzug von Aachen nach Dresden überführt. Das Bombardier-Modell kommt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember auf dem oft überfüllten Saxonia-Express zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und Leipzig zum Einsatz.
"Die erste Garnitur wird nun für die Schulung der Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer genutzt", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47) auf TAG24-Nachfrage. Sie habe bereits bei "Talbot Services" ein Redesign erhalten.
"Es wurden Snackautomaten aus- und Gepäckregale eingebaut. Auch gibt es mehr Klapptische", so Schlemper zur Umgestaltung. Künftig könnten Reisende 72 Fahrräder im Unterdeck eines kompletten Wagens verstauen.
Auch generell würden die Twindexx-Vario mit ihren fünf Wagen deutlich geräumiger als die derzeit eingesetzten, einstöckigen Talent-2-Züge sein. "In der Hauptverkehrszeit bleibt die Sitzplatz-Anzahl zwar auch künftig ungefähr gleich, aber über den Tag verteilt werden mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen", sagt der Sprecher.
Schließlich würden die Twindexx als feste Einheit verkehren. Die Talent-2-Umläufe seien dagegen teilweise nur mit einem statt zwei Zugteilen gefahren.
Fotos der Überführungsfahrt von Aachen nach Dresden
Twindexx-Vario stammen aus Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
Zum Fahrplanwechsel kommen die restlichen vier Doppelstock-Garnituren für den regulären RE50-Betrieb nach Sachsen.
Sie sind bislang noch auf dem RE5 von DB Regio Nordost zwischen Berlin und Rostock unterwegs.
Titelfoto: VVO