Erhebliche Einschränkungen: Deutsche Bahn sperrt Strecken rund um Köln für einen Monat

Köln - Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert ab Ende Juni die Schieneninfrastruktur im Rhein-Erft-Kreis bei Köln und sorgt damit für erhebliche Einschränkungen im Berufs- und Fernverkehr.

In Horrem, Köln-Lövenich und Kerpen-Dorsfeld geht ab dem 26. Juni für einen Monat gar nichts. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Vom 26. Juni (22 Uhr) bis zum 24. Juli (4 Uhr) erneuert die DB Gleise und Weichen in Horrem, Köln-Lövenich und Kerpen-Dorsfeld, wie die Bahn mitteilte. Die Kosten lägen bei mehr als 23 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten führen demnach zu Teilausfällen auf den Linien RE1 (RRX) und RE9 zwischen Düren und Köln Hbf sowie bei der RB38 zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz.

Im Fernverkehr werden Züge umgeleitet, was zu längeren Fahrzeiten und dem Entfall der Halte in Düren führt.