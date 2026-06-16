Erhebliche Einschränkungen: Deutsche Bahn sperrt Strecken rund um Köln für einen Monat
Von Marco Rauch
Köln - Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert ab Ende Juni die Schieneninfrastruktur im Rhein-Erft-Kreis bei Köln und sorgt damit für erhebliche Einschränkungen im Berufs- und Fernverkehr.
Vom 26. Juni (22 Uhr) bis zum 24. Juli (4 Uhr) erneuert die DB Gleise und Weichen in Horrem, Köln-Lövenich und Kerpen-Dorsfeld, wie die Bahn mitteilte. Die Kosten lägen bei mehr als 23 Millionen Euro.
Die Bauarbeiten führen demnach zu Teilausfällen auf den Linien RE1 (RRX) und RE9 zwischen Düren und Köln Hbf sowie bei der RB38 zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz.
Im Fernverkehr werden Züge umgeleitet, was zu längeren Fahrzeiten und dem Entfall der Halte in Düren führt.
Als Ersatz können Fahrgäste die Linie S19 nutzen, die teils bis Düren verlängert wird. Ergänzend verkehrt abends ein Schnellbus zwischen Düren und Köln Hbf. Alle Änderungen sind bei der Bahn online einsehbar.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa