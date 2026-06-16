Massive Verspätungen zwischen Dresden und Radebeul: Das ist der Grund
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Dresden - Massive Behinderungen zwischen Dresden-Neustadt und Radebeul! Wegen einer Störung kam der Bahnverkehr zum Erliegen.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, ist das Elektronische Stellwerk in Radebeul Ost kurz vor 11 Uhr ausgefallen.
Deshalb seien alle vier Gleise derzeit unbefahrbar.
Die Auswirkungen sind enorm: Sowohl der S-Bahn- als auch der Regional- und Fernverkehr sind betroffen.
Als Umleitung für ICE-, IC- und Railjet-Züge dient die linkselbische Strecke über Cossebaude.
Fahrten der S1 werden zurückgehalten oder befinden sich im Teilausfall. Auch der Saxonia-Express (RE50) sowie die Linien RE15 und RE18 sind betroffen. Es kommt zu großen Verspätungen - teils über 60 Minuten.
Titelfoto: Steffen Füssel