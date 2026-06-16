Massive Verspätungen zwischen Dresden und Radebeul: Das ist der Grund

Dresden - Massive Behinderungen zwischen Dresden-Neustadt und Radebeul! Wegen einer Störung kam der Bahnverkehr zum Erliegen.

Ein ausgefallenes Stellwerk stört massiv den Zugverkehr zwischen Radebeul und Dresden. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, ist das Elektronische Stellwerk in Radebeul Ost kurz vor 11 Uhr ausgefallen.

Deshalb seien alle vier Gleise derzeit unbefahrbar.

Die Auswirkungen sind enorm: Sowohl der S-Bahn- als auch der Regional- und Fernverkehr sind betroffen.

Als Umleitung für ICE-, IC- und Railjet-Züge dient die linkselbische Strecke über Cossebaude.