Deutsche Bahn: Diesen Städten droht das Fernverkehr-Aus

Berlin - Die Bahn-Konkurrenz schlägt gnadenlos zu. Eine Studie jagt Pendlern und Reisenden jetzt eisige Schauer über den Rücken. 16 deutschen Städten droht das endgültige Aus für alle ICE- und IC-Verbindungen!

Bis Juli fordert Italo eine verbindliche Zusage für die beiden deutschen Premium-Strecken. © picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Es ist ein brisanter Report der Bahn-Gewerkschaft EVG, den die BILD-Zeitung exklusiv enthüllt hat. Das Papier zeigt das ganze Ausmaß einer drohenden Verkehrskatastrophe.

An 16 Bahnhöfen in Deutschland könnten bald überhaupt keine DB-Fernzüge mehr stoppen! Für Städte wie Aachen, Augsburg, Freiburg und Saarbrücken blieben nur noch internationale Linien ins Ausland übrig.

In Trier soll die geplante IC-Anbindung komplett ausfallen. Auch Bamberg, Cottbus, Chemnitz, Ingolstadt, Jena, Magdeburg, Münster, Norddeich Mole, Osnabrück, Rostock, Singen und Schwerin stehen auf der Kippe.

Der Grund für den drohenden Kahlschlag: Das italienische Bahnunternehmen "Italo" will ab 2028 den deutschen Markt erobern und mit 30 eigenen Schnellzügen über die Schienen jagen.

Doch die Italiener wollen laut dem BILD-Bericht nur die absoluten Premium-Routen melken. Geplant ist ein Stundentakt zwischen München, Stuttgart und Dortmund sowie Fahrten alle zwei Stunden auf der Mega-Strecke München–Berlin–Hamburg.