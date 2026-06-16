Personenunfall und Signalstörung: Total-Chaos auf Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig
Bad Lausick/Markkleeberg - Hier herrschte Total-Chaos: Zwischen Chemnitz und Leipzig brauchten Fahrgäste seit Dienstagmorgen viel Geduld. Zwei Sperrungen sorgten für mächtige Probleme. Auch der S-Bahn-Verkehr war betroffen.
Bereits in der Nacht trat im Bahnhof Bad Lausick sowie den umliegenden Gleisabschnitten eine Störung auf, die sämtliche Signale auf Rot stehen ließ. Techniker waren stundenlang vor Ort.
In einem solchen Fall kann der RE6 zwischen den zwei Großstädten normalerweise über Borna umgeleitet werden. Ein Teil der Fahrten nutzt derzeit eigentlich auch diesen Weg zum Aufladen der Akkus.
Doch weil eine S-Bahn in Markkleeberg-Großstädteln gegen 7.15 Uhr bei der Durchfahrt mit einer Person kollidierte, stand auch diese Ausweichroute nicht zur Verfügung.
"Wir gehen bei dem Unfall von suizidaler Absicht aus", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24. Der betroffene S5X-Zug sei nach Markkleeberg weitergerollt, wo die Reisenden hätten umsteigen können. Laut InfraGO war die Strecke über drei Stunden lang bis 10.45 Uhr dicht.
Es kam auf dem RE6, der RB113 (Leipzig–Geithain) und den S-Bahn-Linien 3 sowie 5 zu (Teil-)Ausfällen und mitunter großen Verspätungen. Die Auswirkungen dürften auch am Mittag noch spürbar sein.
Erstmeldung vom 16. Juni, 11.01 Uhr. Letzte Aktualisierung am 16. Juni, 11.19 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich dieser Vorfall jedoch im öffentlichen Raum zugetragen hat und sich gravierend auf den Bahnverkehr auswirkt, entschied sich die Redaktion, es dennoch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: 7aktuell.de/Eric Pannier