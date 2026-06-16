Personenunfall und Signalstörung: Total-Chaos auf Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig

Bad Lausick/Markkleeberg - Hier herrschte Total-Chaos: Zwischen Chemnitz und Leipzig brauchten Fahrgäste seit Dienstagmorgen viel Geduld. Zwei Sperrungen sorgten für mächtige Probleme. Auch der S-Bahn-Verkehr war betroffen.

Im Bahnhof von Markkleeberg-Großstädteln ist eine Person am Dienstagmorgen von einem Zug erfasst worden. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Bereits in der Nacht trat im Bahnhof Bad Lausick sowie den umliegenden Gleisabschnitten eine Störung auf, die sämtliche Signale auf Rot stehen ließ. Techniker waren stundenlang vor Ort.

In einem solchen Fall kann der RE6 zwischen den zwei Großstädten normalerweise über Borna umgeleitet werden. Ein Teil der Fahrten nutzt derzeit eigentlich auch diesen Weg zum Aufladen der Akkus.

Doch weil eine S-Bahn in Markkleeberg-Großstädteln gegen 7.15 Uhr bei der Durchfahrt mit einer Person kollidierte, stand auch diese Ausweichroute nicht zur Verfügung.

"Wir gehen bei dem Unfall von suizidaler Absicht aus", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24. Der betroffene S5X-Zug sei nach Markkleeberg weitergerollt, wo die Reisenden hätten umsteigen können. Laut InfraGO war die Strecke über drei Stunden lang bis 10.45 Uhr dicht.