Erneut Oberleitung am Hamburger Hauptbahnhof gerissen: Fahrgäste stecken in Zug fest

Hamburg - Aufruhr am Hamburger Hauptbahnhof: Am Sonntagnachmittag ist zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr beim Einfahren eines ICE aus München eine Oberleitung im Bereich von Gleis 8 mit einem lauten Knall gerissen.

Am Sonntagnachmittag ist am Hamburger Hauptbahnhof eine Oberleitung gerissen und auf einen ICE gefallen. © Lenthe-Medien

Die beschädigte Oberleitung befindet sich nach aktuellen Erkenntnissen auf Höhe der Ernst-Merck-Brücke und lag zeitweise auf dem Dach des Zuges, berichtete ein Reporter vor Ort.

Zunächst seien noch Personen in dem ICE 600 eingeschlossen gewesen. Doch noch vor Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Teil des Zuges evakuiert.

Im weiteren Verlauf wurde der Strom auf der Strecke abgestellt, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24. Auch die übrigen Passagiere wurden mittlerweile alle aus dem ICE evakuiert.