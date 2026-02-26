Neue ICE-Direktverbindung: So schnell seid Ihr demnächst von Köln in Brüssel

Köln/Brüssel - Ab dem 7. September soll der Flughafen in Brüssel mit einer neuen ICE-Direktverbindung von Köln erreichbar sein.

Ab September soll es erstmals eine Direktverbindung von Köln über den Flughafen in Brüssel bis nach Antwerpen geben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Züge sollen zweimal pro Tag fahren und rund zwei Stunden brauchen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Endstation ist demnach die belgische Stadt Antwerpen.

Dabei soll das neueste ICE-Modell zum Einsatz kommen und bei der morgendlichen Fahrt den Flughafen um 8.29 Uhr erreichen.