Neue ICE-Direktverbindung: So schnell seid Ihr demnächst von Köln in Brüssel

Ab September soll es erstmals eine Direktverbindung von Köln über den Flughafen in Brüssel bis nach Antwerpen geben.

Von Marco Rauch

Köln/Brüssel - Ab dem 7. September soll der Flughafen in Brüssel mit einer neuen ICE-Direktverbindung von Köln erreichbar sein.

Ab September soll es erstmals eine Direktverbindung von Köln über den Flughafen in Brüssel bis nach Antwerpen geben. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Die Züge sollen zweimal pro Tag fahren und rund zwei Stunden brauchen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Endstation ist demnach die belgische Stadt Antwerpen.

Dabei soll das neueste ICE-Modell zum Einsatz kommen und bei der morgendlichen Fahrt den Flughafen um 8.29 Uhr erreichen.

Unterwegs passieren die Züge die Stationen Aachen, Liège und Leuven.

Tickets für die Züge sind ab sofort über die Bahn-Website buchbar.

