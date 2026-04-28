Pünktlichkeit der Züge: In NRW wird die Situation immer schlimmer

Düsseldorf - Die Pünktlichkeit von S-Bahnen und Regionalzügen in Nordrhein-Westfalen hat sich im vergangenen Jahr weiter verschlechtert.

Als verspätet gilt ein Zug in NRW, wenn er mindestens vier Minuten hinter seinem Zeitplan herfährt. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Das geht aus vorläufigen Zahlen des Kompetenzcenters Integraler Taktfahrplan NRW hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Immerhin sind erstmals seit Jahren weniger Züge kurzfristig ausgefallen.

Als verspätet gilt ein Zug in NRW, wenn er mindestens vier Minuten hinter seinem Zeitplan herfährt. Das traf im vergangenen Jahr auf 28 Prozent aller Züge zu. Das ist der höchste Wert seit Jahren.

Auf einigen Regional-Express-Linien mit hohem Fahrgastaufkommen war nicht einmal jeder zweite Zug pünktlich.

Damit setzt sich der jahrelange Abwärtstrend bei der Pünktlichkeit fort. Als Hauptgrund sieht die Branche das marode Schienennetz.

Weil die Modernisierung Zeit braucht, sei kurzfristig auch nicht damit zu rechnen, dass die Pünktlichkeit der Bahn in NRW besser werde.