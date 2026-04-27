Gleise haben sich verschoben: Bahn sperrt Strecke zwischen Magdeburg und Stendal

Magdeburg/Stendal - Bahnreisende müssen sich in den kommenden Tagen kurzfristig auf Änderungen im Fahrplan zwischen Magdeburg und Stendal einstellen.

Für 48 Stunden muss der Streckenabschnitt zwischen Wolmirstedt und Zielitz gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, gebe es sogenannte Gleislagefehler auf Höhe der Ortschaft Zielitz. Mit anderen Worten: Gleise haben sich verschoben. Die Ursache dafür wird noch ermittelt.

Deshalb müsse ab sofort im dortigen Bereich die Geschwindigkeit der Züge deutlich reduziert werden. Doch dabei bleibt es nicht.

Vom 29. April ab 0.30 Uhr bis 1. Mai um 0.30 Uhr wird der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Wolmirstedt und Tangerhütte sogar gesperrt.

Für die S1 und den RE20 wird deshalb ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilte der Konzern mit.

Nach den Bauarbeiten und einer Freigabe der Strecke werde der Bahnverkehr dort weiterhin mit reduzierter Geschwindigkeit entlangfahren. Aus Gründen der Überwachung, wie es heißt.