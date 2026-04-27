Stundenlange Störungen im süddeutschen Regional- und Fernverkehr: Es rollt wieder!

Ulm - Nach einem Oberleitungsschaden am Ulmer Hauptbahnhof und zahlreichen Störungen im süddeutschen Regional- und Fernverkehr rollen die Züge wieder. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn .

ICEs konnten am Montag teils nicht durch Ulm fahren und mussten umgeleitet werden. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Das zweite Gleis sei seit dem Nachmittag wieder befahrbar, der Bahnverkehr müsse sich nach den Einschränkungen aber erst wieder "zurecht ruckeln".

Betroffen waren auch die ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart, die teils über Aalen umgeleitet wurden. Am wichtigen Bahn-Knotenpunkt Ulm fuhren am Vormittag vorübergehend gar keine, und danach nur vereinzelt Züge, wie der Sprecher mitteilte.

Den Angaben nach war am Morgen ein Tragseil gerissen, das die Oberleitung in Position hält.

Die Deutsche Bahn geht von einem technischen Defekt aus, wie der Sprecher sagte. Demnach komme es hin und wieder vor, dass Tragseile reißen.