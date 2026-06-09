Frau zeigt DB-Mitarbeiter nach rassistischen Äußerungen und Gewalttätigkeit an

Hamburg - Im Hamburger Hauptbahnhof soll ein Bahnmitarbeiter eine junge Frau angeschrien und mehrfach zu Boden geschubst haben - weil sie einen mutmaßlich rassistischen Vorfall beobachtet hatte und melden wollte.

Im Hamburger Hauptbahnhof soll ein DB-Security-Mitarbeiter (58) eine junge Frau mehrfach geschubst haben. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Der DB-Security-Mitarbeiter habe zuvor gemeinsam mit einem Kollegen eine schlafende Frau gebeten, von der Treppe am Bahnhofs-WC aufzustehen, sagte die junge Frau in einem Video auf der Plattform TikTok.

Bereits hier sei der 58-Jährige ungeduldig und aggressiv gewesen, obwohl die angesprochene Frau direkt aufgestanden sei. Als er sich dann mutmaßlich rassistisch geäußert habe, wollte die junge Frau eigenen Angaben zufolge seine Dienstnummer haben, um ihn bei der Deutschen Bahn zu melden.

Das habe er verweigert. Deshalb habe sie die Nummer fotografieren wollen und dabei habe er sie das erste Mal geschubst. "Er hat mich drei-, vier-, fünfmal geschubst, darunter zweimal, wo ich wirklich zu Boden gestürzt bin."

Sie habe unmittelbar nach dem Vorfall am Samstag Anzeige erstattet. Die Bundespolizei bestätigte das. Sie habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 58-Jährigen eingeleitet.