Frühjahrsputz bei der Bahn: Bahnhöfe sollen sicherer und sauberer werden

Berlin - Die Deutsche Bahn will in den kommenden Wochen und Monaten für mehr Sicherheit und Sauberkeit an 25 Bahnhöfen in Deutschland sorgen. Dafür begann der bundeseigene Konzern heute ein sogenanntes Sofortprogramm, das Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU ) eingefordert hatte.

Die Bundespolizei arbeite momentan daran, immer mehr Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Zu den ausgewählten Bahnhöfen gehören die Hauptbahnhöfe in Frankfurt, Köln, Berlin, Essen, Hamburg, Hannover und Bremen. Auf der Liste finden sich aber auch kleinere Stationen wie die Bahnhöfe in Eberswalde, Greifswald, Remagen, Reutlingen und Bitterfeld. Im Laufe des Jahres sollen weitere Bahnhöfe hinzukommen.

Konkret will die Bahn dort mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Für mehr Sauberkeit sollen mehr Geld und mehr Reinigungspersonal zur Verfügung stehen.

Zudem sollen doppelt so viele Bahnhöfe wie im Vorjahr einen sogenannten Frühjahrsputz erhalten - rund 1400 statt zuletzt 700 Stationen. Mit der Bundespolizei arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten.

Darüber hinaus würden derzeit bundesweit mobile Handwerkerteams rekrutiert, die kleine Reparaturen gebündelt und schnell abarbeiten sollen.