Gleis kaputt: Zugausfälle zwischen Erfurt und Weimar
Erfurt - Bahnreisende zwischen Erfurt und Weimar müssen am Dienstag mit erheblichen Problemen rechnen.
Laut Angaben der Deutschen Bahn ist ein Gleis bei Vieselbach beschädigt und muss repariert werden.
Wegen dieser Betriebsstörung fallen einzelne Züge aus oder verspäten sich, da aktuell nur ein Gleis zur Verfügung steht.
Die Reparaturen sollen voraussichtlich den ganzen Tag andauern.
Wegen der Kurzfristigkeit konnte zunächst kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Auch Regionalzüge zwischen Weimar und Kranichfeld wurden wegen des Defekts bis 10 Uhr aus dem Fahrplan gestrichen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa