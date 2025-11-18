Gleis kaputt: Zugausfälle zwischen Erfurt und Weimar

Bahnreisende zwischen Erfurt und Weimar müssen am Dienstag mit erheblichen Problemen rechnen.

Von Christian Rüdiger

Ein kaputtes Gleis zwischen Erfurt und Weimar sorgt für Zugausfälle und Verspätungen. (Symbolfoto)
Ein kaputtes Gleis zwischen Erfurt und Weimar sorgt für Zugausfälle und Verspätungen. (Symbolfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Laut Angaben der Deutschen Bahn ist ein Gleis bei Vieselbach beschädigt und muss repariert werden.

Wegen dieser Betriebsstörung fallen einzelne Züge aus oder verspäten sich, da aktuell nur ein Gleis zur Verfügung steht.

Die Reparaturen sollen voraussichtlich den ganzen Tag andauern.

Wegen der Kurzfristigkeit konnte zunächst kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Auch Regionalzüge zwischen Weimar und Kranichfeld wurden wegen des Defekts bis 10 Uhr aus dem Fahrplan gestrichen.

