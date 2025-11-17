Tote Person gefunden: ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt wieder frei

Am Montag war die Bahnstrecke Nürnberg - Ingolstadt auf einem Teilstück in beide Richtungen gesperrt. Grund war eine gefundene tote Person.

Von Angelika Resenhoeft

Nürnberg/Ingolstadt - Die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt war auf einem Abschnitt am Montag in beide Richtungen gesperrt - und dafür gab es einen traurigen Grund.

Die Bahnstrecke bei Nürnberg war in beide Richtungen gesperrt. (Archivfoto)
Die Bahnstrecke bei Nürnberg war in beide Richtungen gesperrt. (Archivfoto)  © Jens Büttner/dpa

Die auf einem Teilstück gesperrte ICE-Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist wieder freigegeben worden.

Der Einsatz sei beendet, wie die Deutsche Bahn (DB) auf der Plattform "X" mitteilte. Es sei eine tote Person gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Details waren zunächst unklar. Betroffen war der Abschnitt zwischen Kinding und Allersberg. Die schnellen Züge wurden nach Bahnangaben über Augsburg umgeleitet, es kam zu Verspätungen.

Neben dem Fernverkehr war auch der Regionalverkehr betroffen: Die Züge wurden über Treuchtlingen umgeleitet. Zugausfälle waren möglich.

Zusätzlich zu der Umleitung hatte die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roth und Kinding eingerichtet. Die S-Bahn Linie 5 (Nürnberg - Allersberg) war von der Sperre nicht betroffen.

Erstmeldung 10.31 Uhr, Update 13.40 Uhr.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Archivfoto)

