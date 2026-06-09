09.06.2026 16:32 Polizei-Einsatz, Fehlleitung, Ratlosigkeit: Nächtlicher Dorf-Zwangshalt für ICE

Fahrgäste eines Intercity-Expresses in Brandenburg haben in der Nacht zu Dienstag eine wahre Odyssee durchleben müssen.

Von Nico Zeißler

Berlin/Nuthetal - Fahrgäste eines Intercity-Expresses der Deutschen Bahn haben in der Nacht zu Dienstag eine wahre Odyssee durchleben müssen. Wegen eines Polizeieinsatzes, einer Fehlleitung und einer Signalstörung kam ihr Zug mit einer exorbitanten Verspätung an.

Ein ICE der Deutschen Bahn schlitterte von einem Unheil ins nächste. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Als der ICE 609 pünktlich um 19.35 Uhr den Bahnhof Hamburg-Altona verließ, ahnte niemand, wie die eigentlich fünfeinhalbstündige Fahrt nach Erfurt enden würde - nämlich drei Stunden später. Erst um 4.07 Uhr statt 1.01 Uhr verließen die letzten Reisenden den Zug. Los ging die Tortur mit einer Streckensperrung zwischen Berlin-Südkreuz und Ludwigsfelde ab 22.43 Uhr. "Ein Triebfahrzeugführer hatte einen Gegenstand überfahren, den mussten wir mit Hubschrauber erst mal finden", sagte ein Bundespolizei-Sprecher zu TAG24. Die Blutanhaftungen stammten von einem Wildschwein. 23.50 Uhr erfolgte die Freigabe. Zwischenzeitlich hatte der ICE in Südkreuz seine Fahrtrichtung geändert und war über den Hauptbahnhof, die Ringbahnstrecke der S-Bahn und das Ostkreuz in den Süden geleitet worden. Dort sollte es regulär weiter Richtung Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gehen. Deutsche Bahn Große Einschränkungen am Flughafen Köln/Bonn: Fernzüge fallen aus Dann aber der Zwangshalt. Am brandenburgischen Provinz-Bahnhof Saarmund im Landkreis Potsdam-Mittelmark stoppte der ICE. "Ein Unglück kommt selten allein. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Wir wurden fehlgeleitet", musste die spürbar peinlich berührte Zugbegleiterin durchsagen.

Viele Reisende waren zwar nicht mehr im Zug, das machte die Sache aber nicht besser. © privat

"Wichtige Fahrplanunterlagen fehlen" für Weiterfahrt

Ein Taxifahrer witterte am Haltepunkt Saarmund Kundschaft - vergeblich. © privat Eine Fehlleitung ist "das unplanmäßige Umleiten des Zuges über ein anderes Streckengleis", teilte ein Bahnsprecher TAG24 mit und verwies auf die "absolute Ausnahme" solcher Vorkommnisse. Wahrscheinlichste Ursache dürfte menschliches Versagen eines Fahrdienstleiters sein. "Der Lokführer folgt den Signalen, die ihm gestellt werden und biegt somit falsch ab." Eine Gefahr sei so eine Fehlleitung jedoch nicht: "Die Züge sind weiterhin signalgeführt und Sicherheitssysteme verhindern Zusammenstöße." Man müsse nach Ludwigsfelde zurück und dann auf die Stammstrecke abbiegen. Doch dazu kam es lange Zeit nicht. "Weil uns wichtige Fahrplanunterlagen fehlen", so die Schaffnerin. Deutsche Bahn Tödlicher Unfall: Zugverkehr zwischen Dresden und Prag stundenlang unterbrochen Schon zwischenzeitlich wurde von einer Verspätung "weit über 60 Minuten" gesprochen, weswegen kostenfrei Wasser und Kekse angeboten worden sind. Und auch auf die Fahrgastrechte wurde per Lautsprecherdurchsage hingewiesen. Ein weit nach Mitternacht schwacher Trost für die rund 110 Reisenden.

Dreistündige Verspätung nach Bahn-Tortur