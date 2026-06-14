Pendler können aufatmen: Wichtige Bahnstrecke bald wieder frei - auch Köln profitiert

Köln/Wuppertal - Nach mehr als fünf Monaten Sperrung will die Bahn die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen wie geplant in knapp vier Wochen freigeben.

Die Generalsanierung der stark befahrenen Strecke zwischen Köln und Hagen steht vor dem Abschluss. © Henning Kaiser/dpa

Gut 90 Prozent der Gleise und Oberleitungen seien bereits erneuert. "Unser aller Ziel ist eine pünktliche Freigabe der Strecke für die Fahrgäste", sagte Gesamtprojektleiter Arno Jaeger. Laut Plan sollen die Züge ab dem Abend des 10. Juli wieder rollen.

In den verbleibenden Wochen gehe es nun unter anderem darum, die Modernisierung der Bahnhöfe fertigzustellen. "Außerdem steht die umfangreiche Abnahmeprüfung der gesamten Technik auf dem Plan", sagte Jaeger.

Die Generalsanierung ist das derzeit größte Bauprojekt der Bahn in Nordrhein-Westfalen. Weil Gleise und Bahnhöfe grundlegend erneuert werden, ist die für den Fern- und Regionalverkehr wichtige Strecke zwischen Köln und Hagen seit Februar voll gesperrt.

Der Fernverkehr etwa von Köln nach Berlin und Hamburg wird weiträumig über das Ruhrgebiet umgeleitet.

Für die Pendler in der Region fahren rund 200 Ersatzbusse. Einige fahren wie S-Bahnen alle Stationen unterwegs ab. Einige pendeln als Expressbusse zwischen den großen Bahnhöfen. Allerdings berichten Fahrgäste immer wieder von Problemen, etwa weil die Busse auf den Autobahnen im Stau stehen.