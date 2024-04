Sächsische Bahnstrecke ab Mai monatelang gesperrt: Das ist der Grund

Leipzig - Bahnreisende müssen in diesem Jahr viel Geduld mitbringen: Zwischen Leipzig und Chemnitz wird es in den kommenden Monaten deshalb Behinderungen geben.

Während der ersten Etappe werden die Züge durch Busse ersetzt. Betroffen sind der RE6 sowie die Linie 13 der City-Bahn Chemnitz. Dadurch verändern sich die Abfahrtzeiten in diesem Bereich.

Hintergrund ist der vorsorgliche Austausch von rund 44.000 Betonschwellen auf der Strecke, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.

Die Bahn tauschte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 500.000 Schwellen aus – rund fünfmal so viel wie üblich. Für dieses Jahr ist eine ähnliche Größenordnung geplant.

Auf den beiden Abschnitten wären die Arbeiten eigentlich in diesem und im kommenden Jahr dran. Damit es aber 2025, wenn in Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas viele Besucher erwartet werden, keine Behinderungen gibt, würden die Arbeiten in diesem Jahr konzentriert.

Die Strecke der RE6 wird laut Mitteldeutscher Regiobahn im Schnitt täglich von rund 5000 Fahrgästen genutzt.