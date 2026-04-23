Hier fallen im VVO alle Züge für vier Monate aus
Bad Schandau/Sebnitz - Umfangreiche Baumaßnahmen beeinträchtigen seit Samstag den Bahnverkehr zwischen Bad Schandau und Neustadt in Sachsen. Über vier Monate lang können keine Züge fahren.
Wie der VVO mitteilte, finden bis zum 4. September weitreichende Arbeiten an Gleisen, Tunneln, zwei Eisenbahnbrücken und am Sebnitzer Bahnhof statt.
Dadurch kommt es auf den Linien U 28 (Děčín – Rumburk) und RB 71 (Pirna – Sebnitz) zu erheblichen Behinderungen. Es rollen Busse.
"Zusätzlich wird für Fahrten nach Tschechien ein tschechischer Ersatzverkehr (Expressbus) zwischen Děčín, Bad Schandau und Dolní Poustevna eingerichtet", heißt es vom Verbund.
Laut tschechischem Verkehrsportal werden auf der Schnellverbindung "X U 28" alle derzeit in ČD-Zügen gültigen Reisedokumente anerkannt. Das Angebot diene dem "sicheren Umstieg" auf die Linien U 1 und R 20.
Der VVO weist zudem darauf hin, dass zwischen Děčín hl.n. und Bad Schandau ebenfalls jeden Montag von 9 bis 16 Uhr der Zugverkehr unterbrochen ist. "Weitere unterwöchige Sperrungen sind im Zuge der Baumaßnahmen möglich."
Titelfoto: Max Patzig