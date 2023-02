Hier sollen bald die ersten Wasserstoffbusse der Deutschen Bahn rollen

Kiel/Jever – Die ersten Wasserstoffbusse der Bussparte der Deutschen Bahn sollen im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen rollen.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden zwei Fahrzeuge in Rendsburg-Eckernförde eingesetzt und fünf im Raum Jever.

Die Aufschrift "Luft & Liebe" klebt auf einem neuen Wasserstoffbus in Oldenburg. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zwei Vorgängerversionen der nun bestellten Busse fahren bereits bei der DB-Tochter Autokraft im Zuge des Wasserstoff-Pionierprojektes eFarm im Kreis Nordfriesland.

Sie nehmen dort produzierten Wasserstoff an Tankstellen in Husum und Niebüll auf.

Auch in Niedersachsen sind bereits Wasserstoffbusse von anderen Unternehmen im Einsatz. Die ersten vier Wasserstoffbusse werden nach einer Testphase in den nächsten Wochen in Linienverkehr in Oldenburg eingesetzt.

Sie stammen ebenfalls von dem Hersteller Caetano und sind baugleich mit denen in Bremerhaven. Dort sind bereits seit Mitte Januar drei Linienbusse mit Brennstoffzellenantrieb unterwegs.