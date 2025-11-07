ICE pumpt 800 Millionen Euro in Modernisierung: Auch Köln monatelang betroffen

Köln/Wuppertal - Zwischen Anfang Februar und Mitte Juli brauchen Pendler zwischen Köln und Hagen Nerven aus Drahtseilen.

Die Deutsche Bahn will im neuen Jahr die Strecke zwischen Köln und Hagen auf Vordermann bringen. © Jens Büttner/dpa

Die Bahn beginnt nämlich im Februar mit der Sanierung der wichtigen Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen. Vom 6. Februar bis zum 10. Juli wird der 65 Kilometer lange Abschnitt für den Fernverkehr komplett gesperrt. Das hat Auswirkungen für ICE-Verbindungen bis nach Berlin und Hamburg.

Die Strecke ist laut Bahn eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen. ICE, Regional- und Güterzüge sind dort in dichtem Takt unterwegs.

Deshalb sei es wichtig, dass das Schienennetz leistungsfähiger werde. Dafür plant die Deutsche Bahn mit Kosten von 800 Millionen Euro. Es ist das erste Mal, dass das neue Bahn-Konzept der umfassenden Generalsanierung wichtiger Strecken in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird.

Im Regionalverkehr können während der Bauarbeiten zeitweise einige Züge auf den S-Bahn-Gleisen fahren. Dennoch werden viele Fahrgäste auf Ersatzbusse ausweichen müssen. Die sollen laut Bahn zwar im dichten Takt fahren, brauchen aber drei- bis viermal so lang wie ein Zug.