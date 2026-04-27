ICE-Strecken umgeleitet: Defekt sorgt für Chaos am Ulmer Hauptbahnhof

Ulm - Wegen eines Oberleitungsschadens am Ulmer Hauptbahnhof kommt es zu zahlreichen Störungen im süddeutschen Regional- und Fernverkehr - betroffen sind auch die ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart , die teils umgeleitet werden.

ICEs konnten am Montag teils nicht durch Ulm fahren und mussten umgeleitet werden. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Am wichtigen Bahn-Knotenpunkt fahren derzeit nur vereinzelt Züge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Laut einer ersten Prognose sei bis etwa 15 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.

Den Angaben nach ist am Montagmorgen ein Tragseil gerissen, das die Oberleitung in Position hält. Die Deutsche Bahn geht von einem technischen Defekt aus, wie der Sprecher sagte. Demnach komme es hin und wieder vor, dass Tragseile reißen.

Der Bahnhof sei am Vormittag vorübergehend ohne Strom gewesen, sagte der Sprecher. Inzwischen sei ein Gleis wieder frei und der Abschnitt zwischen Ulm und Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) befahrbar, teilte der Sprecher mit.

Einzelne Züge aus dem Regional- und Fernverkehr könnten wieder verkehren. Welche das sind, werde "situativ" entschieden. Reisende müssten deswegen weiter mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.