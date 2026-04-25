25.04.2026 21:46 In Zeiten, wo alles teurer wird: Bahnchefin gibt Versprechen ab

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Bahnchefin Evelyn Palla will ab 1. Mai 2026 ein Jahr lang die Preise im Fernverkehr nicht mehr erhöhen.

Von Martin Gaitzsch

Berlin - Der Krieg im Nahen Osten treibt die Sprit- und Kerosin-Preise nach oben, sodass Autofahren und Fliegen ein teures Vergnügen geworden ist. Und wie sieht es mit Zugfahrten auf langen Strecken aus? Bahnchefin Evelyn Palla (53) will da nicht mitmachen und gibt in der Krise ein Versprechen für Reisende ab. Bahn-Chefin Evelyn Palla (53) will ein Jahr lang die Preise im Fernverkehr stabil halten. © Bildmontage: Sören Stache/dpa, Lea Albert/dpa Wie Bild berichtet, sollen die Ticketpreise im Fernverkehr ab 1. Mai ein Jahr lang nicht mehr erhöht werden. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise für ICE-Tickets ein Jahr lang stabil. Wir geben Sicherheit und Stabilität. Für alle, die mobil bleiben wollen und müssen", verkündete die 53-Jährige gute Nachrichten für alle Zugpassagiere. Dass Spar- und Flexpreise nicht erhöht werden, hatte die Deutsche Bahn bereits im Herbst 2025 anlässlich des Fahrplanwechsels bekannt gegeben. Der Preis für das Deutschlandticket wurde zu Jahresbeginn angehoben, liegt mittlerweile bei 63 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Sören Stache/dpa, Lea Albert/dpa