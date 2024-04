Künftige Schnellstrecke Dresden-Prag: Jetzt ist die Bahn am Zug!

Heidenau - Die Planungen für die Blitzschnell-Strecke Dresden -Prag stecken in den letzten Zügen!

Die Karte zeigt den Abschnitt der Blitzschnell-Strecke von Heidenau nach Chabařovice (Tschechien). © DB InfraGO AG

Mit der Entscheidung für die Vorzugsvariante - ein mehr als 30 Kilometer langer Eisenbahntunnel quer durchs Erzgebirge - nahm die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch zwölf letzte Stellungnahmen von Städten, Gemeinden, Freistaat entgegen. Nun steht dem Vorhaben nur noch der Bundestag im Weg.

Die Vorständin der DB InfraGO, Ingrid Felipe, reiste mit der Bahn nach Heidenau - und kam eine gute Stunde zu spät. Das hielt sie aber nicht vom Schwärmen ab: "Der Tunnel durchs Erzgebirge ist zentral für die Verkehrsverlagerung auf die Schiene in ganz Europa."

Der Streckenplan Dresden-Prag ist Teil eines europäischen Schienenkorridors von deutschen Nord- und Ostseehäfen durch Südosteuropa bis nach Istanbul und Athen.

Das viel befahrene Elbtal würde dadurch nicht nur für den Güterverkehr entlastet, dessen Kapazitätsgrenzen erreicht seien, so Felipe. Von Wien über Prag nach Dresden bräuchte es in Zukunft nur noch vier Stunden. Dresden-Prag überwindet man künftig in einer Stunde.