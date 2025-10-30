Lokführer-Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen Deutsche Bahn

Augsburg - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) in Bayern macht der Deutschen Bahn schwere Vorwürfe mit Blick auf die Zuverlässigkeit der Züge im Freistaat.

Verspätungen und Zugausfälle sind an deutschen Bahnhöfen Alltag. © Fabian Sommer/dpa

"Was wir hier erleben, ist kein Fahrplan mehr, sondern ein Wunschzettel", sagte der bayerische Bezirksvorsitzende Uwe Böhm der "Augsburger Allgemeinen".

Die Lokomotivführer leiden laut Böhm unter einer Flut aus sogenannten Fahrplan-Anordnungen, kurz FPLO. "Diese FPLOs sorgen oft für verspätete Abfahrtzeiten, verpasste Anschlüsse und Zugausfälle", sagte Böhm der Zeitung.

Die Fahrplan-Anordnungen ergänzen demnach den Standardfahrplan und beschreiben Abweichungen durch Baumaßnahmen. Allein in diesem Jahr habe es in Bayern mehr als 1000 davon gegeben.

Laut Böhm erhielten Lokführer zum Teil mehrere solcher Anordnungen pro Schicht. "In nur fünf Minuten Vorbereitungszeit müssen sie die relevanten Änderungen heraussuchen." Das sei schlicht unmöglich, befand Böhm.

In der Folge würden sich Schichten kurzfristig verlängern und tarifliche Ruhezeiten würden unterschritten. "Mitunter treffen Änderungen für Frühdienste so spät ein, dass die Lokführer diese am Vorabend gar nicht mehr sehen - der erste Zug am Morgen fällt dann aus", berichtete Böhm.